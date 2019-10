Armani, Tod's, Prada e Damiani: si sfideranno per la prima asta al rilancio in Galleria

Per assegnare uno spazio in Galleria Vittorio Emanuele si aprirà un'asta. E' la prima volta che accade. Finora, infatti, venivano semplicemente aperte le buste con le offerte per decretare il vincitore, in base all'offerta economica e a quella tecnica, con parametri di volta in volta diversi.

Ora invece, per una parte dello spazio attualmente occupato da Tim, si effettuerà una gara al rialzo tra quattro brand che hanno presentato l'offerta tecnica, ovvero hanno spiegato al Comune di Milano come sarà il loro eventuale negozio, quali prodotti vorranno vendere e così via. La prima valutazione degli uffici sarà proprio su questo profilo: con almeno 70 punti i brand potranno partecipare alla sfida.

L'obiettivo per Armani, Damiani, Prada e Tod's, questi i brand in gara, è quello di "conquistare" i 302 metri quadrati più vicini all'Ottagono dello spazio oggi di Tim, mentre gli altri 150 metri quadrati verranno assegnati in modo tradizionale, cioè con la semplice apertura delle buste. Che sono state depositate da Fratelli Rossetti, Beauty San e Leo Pizzo.

E se per lo spazio più piccolo la base d'asta è di 277 mila euro (e si vedrà semplicemente chi avrà offerto di più), per quello più grande la base è stata fissata in 670 mila euro. I rilanci saranno da 50 mila euro ogni tre minuti al massimo.