Auto in Duomo tra tavolini e passanti: “A cosa servono le barriere anti terrorismo?”

Martedì sera, alle ore 19.55, una macchina con targa francese ha oltrepassato senza problemi le "barriere anti terrorismo" ed è entrata in Corso Vittorio Emanuele tra lo stupore, lo spavento e l'incredulità dei presenti.

Mi chiedo a cosa servano le “barriere anti terrorismo” se in maniera così semplice si riesce a passare.

L’auto è entrata da via Agnello e ha percorso tutto corso Vittorio Emanuele fino a piazza San Babila.

Diversi passanti hanno allertato la polizia e la polizia locale, ma stando a quanto finora appreso da MilanoToday non risultano al momento “interventi di rilievo” degli agenti o dei ghisa. Non è escluso, quindi, che l’auto sia “sparita” prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Lo scorso 20 agosto, dopo l’attentato di Barcellona - dove un furgone ha seminato morte e terrore sulla Rambla - proprio in via Agnello erano state raddoppiate le misure di sicurezza con un doppio new jersey per impedire a camion o auto di arrivare in corso Vittorio Emanuele.