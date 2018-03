Milano, auto parcheggiata di traverso in strada blocca i tram in centro: la folla sposta di peso

"Fantasia" contro forza bruta. Scene incredibili martedì pomeriggio in via Torino, pieno centro città, trasformata per l'occasione in un ring per la sfida tra un'auto e la folla.

Tutto è iniziato verso le 16, quando il tram 14 - e "a cascata" i tram 2 e 3 - sono stati costretti a fermarsi a causa di un'Audi lasciata in sosta tra il marciapiede e i binari. Dopo venti minuti di attesa, durante i quali gli agenti della polizia locale hanno cercato la proprietaria dell'auto, i passeggeri del mezzo Atm e i passanti hanno deciso di prendere, letteralmente, la situazione in mano.

Così, alcuni uomini hanno preso la macchina di peso e l'hanno spostata un po' più avanti, liberando il passaggio per i tram.

La parola fine, poco dopo, l'hanno scritta i ghisa, che hanno trovato e identificato l'autrice del parcheggio a dir poco fantasioso. Per lei è scattata una multa per divieto di sosta e per intralcio ai mezzi pubblici.