Bambini giocano con l'estintore sul tram: 11 intossicati in pieno centro

Panico a bordo di un tram della linea 14 in pieno centro a Milano, giovedì mattina: tutto per un estintore che si è attivato mentre alcuni ragazzini e bambini - dello stesso nucleo familiare - "armeggiavano" incuriositi dall'apparecchio.

E' successo in via Torino, altezza Carrobbio, intorno alle undici e mezza di mattina. La ricostruzione sembra chiara: alcuni dei bambini si sono incuriositi alla vista dell'estintore e hanno cominciato a toccarlo, finché non è uscita improvvisamente la nuvola di polvere bianca che ha "investito" tutti i bambini di quella famiglia (sette), la loro mamma e alcuni adulti presenti nelle vicinanze, a bordo del tram.

Undici persone al pronto soccorso

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i vigili urbani. Undici in tutto le persone accompagnate in codice verde al pronto soccorso per i necessari accertamenti: tra questi un 38enne portato al Policlinico e poi, come si diceva, l'intera famiglia, i cui figli hanno dai 3 ai 14 anni: tre bambini sono stati accompagnati alla clinica De Marchi, gli altri (e la loro mamma) al San Paolo. Tre passeggeri, infine, hanno rifiutato le cure.