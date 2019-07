In Duomo a Milano il primo bar robotico d'Italia: ecco come lavora il bartender robot

Non dà confidenza ma è efficiente e veloce. Le ordinazioni? Via app, poi prende gli ingredienti dalle bottiglie (sul soffitto), li mixa direttamente nel bicchiere e in base alla ricetta miscela o shakera. È il barista robotico e si trova sulla Terrazza della Town House a Milano, in Piazza Duomo a Milano. Il suo nome? Toni e nonostante sia un robot è il bartender di The View, il bar dell'albergo. Il bar robotico, presentato nella serata di mercoledì, sarà operativo ufficialmente a partire da venerdì 19 luglio fino all'autunno.

Come funziona il primo bar robotico di Milano

Toni è composto da due bracci robotici che riescono a muoversi su sei assi e sono in grado di prelevare il necessario per i cocktail dalle 158 bottiglie presenti sul soffitto (chiuse da una valvola di precisione) e dai dispenser di soda e ghiaccio presenti sul retro. Ogni mossa di Toni può essere osservata dai clienti, ma sugli schermi dietro ai bracci meccanici si possono visualizzare in tempo reale gli ordini che sta processando, il tempo di attesa e le statistiche di utilizzo.

E Toni è efficiente: il robot — progettato e realizzato da una società torinese la Makr Shakr — riesce a realizzare ben ottanta drink all'ora; praticamente dall'ordine al primo sorso passano 45 secondi.

Toni, il bartender al lavoro: il video