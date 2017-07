Galleria: Leo Pizzo e Benetton ricorrono al Tar, intanto sono arrivate le offerte

Sono arrivate le offerte per due spazi che il Comune di Milano aveva messo a bando in Galleria e in Duomo. Si tratta dell'attuale gioielleria Leo Pizzo (in Galleria Vittorio Emanuele) e del negozio di Benetton sotto i portici sud della piazza. Entrambi gli attuali concessionari hanno però promosso un ricorso al Tar, lamentando di non avere avuto una sorta di diritto di prelazione da Palazzo Marino.

E tuttavia il problema potrebbe non porsi per Benetton, visto che la casa veneta è stata l'unica a presentare un'offerta per lo spazio già occupato, di 1.758 metri quadri. Dovrà però pagare un affitto più alto: ha offerto infatti due milioni e 800 mila euro all'anno rispetto alla base d'asta di due milioni e 100 mila euro, comunque più del canone attuale. Tuttavia l'importo potrebbe ridimensionarsi se i giudici del Tar dessero ragione a Benetton.

Sono ben undici, invece, le offerte arrivate per lo spazio di Leo Pizzo, 73 metri quadrati e 116.800 mila euro di base d'asta. Qui, per ora, naturalmente non si conosce l'entità delle singole offerte, ma i nomi sì: oltre a Leo Pizzo (che - ripetiamo - ha comunque presentato ricorso per "ottenere" il diritto di prelazione), altre quattro gioiellerie: Damiani, Pasquale Bruni, Rebecca Gioielli e Sharra Pagano. Poi due marchi di borse e accessori (Gianni Chiarini e Longchamp), Del Vallino (argenteria), Nau (occhialeria) e Aurora Srl.