Milano, anziano scippato mentre paga nella panetteria in centro: ladre braccate

Lo hanno derubato in una panetteria del centro di Milano mentre rimetteva il portafogli in tasca. Un'azione fulminea durata una manciata di secondi. E per sviare i sospetti e scappare con l'unica banconota che avevano afferrato hanno persino finto di ritrovare a terra il borsellino. Non hanno fatto neanche un metro: sono state fermate dagli agenti della squadra mobile della Questura. In manette due borseggiatrici bulgare di 46 e 33 anni, entrambe con un curriculum criminale.

La rapina in panetteria

Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 21 novembre. I detective di via Fatebenefratelli hanno notato le ladre tra i turisti di via Torino e le hanno seguite mentre si aggiravano con fare sospetto "scambiandosi cenni d'intesa e osservando con particolare interesse borse e tasche delle potenziali vittime", hanno precisato i poliziotti.

Sono entrate in azione in una panetteria di via Victor Hugo dopo aver individuato un anziano che stava acquistando del pane. In pochi istanti gli si sono affiancate e approfittando delle difficoltà di deambulazione dell'82enne gli hanno rovistato nelle tasche e sfilato il portafogli pochi istanti dopo che aveva pagato. Hanno afferrato quello che hanno trovato, una banconota da 20 euro, poi poco prima di uscire dal panificio una delle due ha fatto cadere a terra il borsellino per poi fingere di averlo ritrovato e consegnarlo alla commessa.

I poliziotti della squadra mobile che avevano assistito a tutti i passaggi sono intervenuti pochi istanti dopo bloccando le due borseggiatrici. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di furto con destrezza in concorso.

Una lunga carriera criminale

Entrambe le donne, hanno fatto sapere i detective, hanno numerosi precedenti per reati simili. Borseggi messi a segno in diverse città del Nord Italia, quasi sempre con la stessa tecnica.

Video: le ladre in azione