Milano, paura in via Torino: calcinacci si staccano dal palazzo e cadono in strada. Foto

Paura venerdì mattina in pieno centro a Milano. Poco dopo le 10, per cause ancora in corso di accertamento, alcuni calcinacci si sono staccati da un palazzo di via Torino - la via dello shopping della città - e sono caduti sul marciapiedi.

Il crollo è avvenuto all'altezza del civico 29, proprio davanti agli ingressi dei negozi di Calliope e Terranova. Nessuno è rimasto ferito, ma - come raccontato da una testimone a MilanoToday - i pezzi sono caduti al suolo mentre passavano numerose persone, che solo per caso non sono state colpite.

Sul posto, allertate dai dipendenti dei due locali, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. I pompieri stanno ora verificando le cause del piccolo crollo e stanno valutando la stabilità del palazzo.