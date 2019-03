Galleria del corso, chiude il centro commerciale Excelsior Milano

Il centro commerciale di lusso Excelsior Milano di Galleria del Corso 4 chiude i battenti. Al suo posto dovrebbe arrivare un punto vendita del marchio americano di intimo, abbigliamento e prodotti di bellezza 'Victoria's Secret'. Mentre il multistore potrebbe riaprire in piazzale Cordusio.

"Fa veramente effetto vedere l’ombra dell’ex insegna Excelsior Milano, rimossa per la chiusura di questo multistore simil-Rinascente in Galleria del Corso, visibile da Corso Vittorio Emanuele", scrive Paul Pablo sulla pagina Facebook 'Nati per vivere a Milano'. Lo stesso luogo per quasi 80 anni, dal 1928 al 2007, è stato sede della sala cinematografica 'Excelsior'.

Il brand californiano, noto per la sua lingerie, dovrebbe inaugurare, in collaborazione con il gruppo Percassi, il suo terzo flagship store italiano all'interno dell'edificio di Galleria del Corso 4.

Com'era Excelsior Milano

Esteso su sette piani, il centro commerciale di lusso del gruppo Coin si estendeva su 4mila metri quadri. All'interno del lussuoso edificio veniva proposta "un'esperienza unica di shopping, tra fashion, beauty, accessori, food e design", come si legge sulla pagina Facebook del centro commerciale.

Lo stabile, nel cuore di Milano, era stato "totalmente ristrutturato dall'archistar Jean Nouvel, con interior design a cura di Vincenzo De Cotiis", continua la descrizione sui social. Tante le firme vendute nel multistore, da Gucci a Valentino, da Delvaux a Borsalino, passando per Givenchy, Manolo Blahnik e Saint Laurent.