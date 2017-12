Piazza del Duomo blindatissima per capodanno: capienza massima di 20 mila persone

Sarà una festa di capodanno super blindata quella che si svolgerà in piazza del Duomo a Milano nella serata del 31 dicembre 2017. Non più di ventimila persone potranno entrare in piazza, su disposizione del prefetto Luciana Lamorgese, esattamente come per il concerto di Radio Italia di giugno. Gli ingressi saranno nove e verranno presidiati da agenti e militari con metal detector.

E non è tutto: la stazione del metrò sarà chiusa a partire dalle cinque di pomeriggio, mentre i taxi non potranno sostare in piazza. Sarà poi vietato vendere bevande in vetro o lattina e, naturalmente, anche vendere giochi pirotecnici e fuochi d'artificio.

La festa in piazza del Duomo partirà alle ore 21 con il dj set La discoteca nazionale di Rtl 102.5, con Gigi Resta. Dalle 22 a mezzanotte il concerto: il primo a salire sul palco sarà Luca Carboni, gli succederà Fabri Fibra che accompagnerà il pubblico al brindisi. Dopo le 24 si torna a ballare con la musica di Rtl, che trasmetterà la serata in diretta in radio e in tv (canale 36).