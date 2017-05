Vendono cuccioli illegalmente in piazza Duomo: Striscia la Notizia 'salva' i cagnolini

Vendevano cuccioli abusivamente in Piazza Duomo. Sono stati 'smascherati' da Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia che, dopo aver ripreso i protagonisti mercanteggiare sul valore dei piccoli cani, ha chiamato i carabinieri.

L'intervento dei militari Forestali, guidati da Giovanni Gianvincenzo, - insieme alla Stazione Milano-Duomo - hanno deferito in stato di libertà tre cittadini slovacchi, di ventiquattro, venticinque e trentotto anni. Sono ritenuti responsabili di abbandono di animali (ai sensi dell'articolo 727 comma 2 del Codice Penale).

Nel servizio andato in onda giovedì sera - ma girato il venerdì della settimana prima - si vede uomo chiedere l'elemosina in compagnia di due cuccioli di cane. Avvicinato da due ragazze con una telecamera nascosta, il mendicante non esita a proporre in vendita gli animali per la somma settecento euro uno o mille euro due.

I militari hanno identificato l'uomo, un trentottenne e due connazionali che si alternavano con lui nella vendita dei due cani, una cocker e una meticcia di circa 4-6 mesi, la prima dotata di microchip, ma sprovvista di documenti attestanti la provenienza, la seconda priva di microchip e con un “passaporto” e documentazione sanitaria inidonei.

I cuccioli avevano segni di prolungata esposizione ai raggi solari, riscontrati da un veterinario: sono stati posti in sequestro ed affidati a una idonea struttura per il ricovero. Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per risalire alla provenienza dei due cani.