Disabile prende a bastonate senza motivo turisti e passanti in Piazza Duomo: arrestato

In sedia a rotelle vagava nel centro di Milano insultando, aggredendo e ferendo a bastonate turisti e passanti che gli capitavano a tiro, oltre che le forze dell'ordine che intervenivano per bloccarlo.

Era stato denunciato decine e decine di volte, poi era stato arrestato condannato a raffica. Non era mai stato condannato al carcere per via della sua disabilità e imperterrito continuava a aggredire e molestare i passanti. Tutto questo fino giovedì 11 luglio quando i carabinieri di Legnano gli hanno notificato una misura cautelare emessa dal tribunale di Milano per i ripetuti reati di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, percosse e interruzione di pubblico servizio. L'epilogo? Per lui, disabile di 54 anni residente a Legnano, si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.

Numerose le denunce a suo carico, oltre a 14 condanne e diversi procedimenti penali ancora in corso. Tutti riguardanti episodi avvenuti nel salotto buono di Milano, ma anche a Legnano, in provincia di Milano, dove i militari lo hanno ammanettato con la collaborazione degli agenti della polizia locale.