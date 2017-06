Milano, turista ferita sulla terrazza del Duomo

Una turista di cinquantasei anni, straniera, è rimasta ferita martedì poco dopo le 13 di pomeriggio in piazza del Duomo mentre visitava la terrazza della Cattedrale.

La donna, secondo quanto finora ricostruito, sarebbe scivolata e cadendo si è fratturata tibia e perone. Dolorante, la cinquantaseienne non è riuscita a percorrere i settanta gradini che collegano la terrazza con il piano dove si trovano i montacarichi - tra i due livelli non ci sono ascensori - e per portarla al piano inferiore sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che l’hanno imbragata e sollevata di peso.

Una volta giù - dopo circa due ore -, la turista è stata caricata su un’ambulanza e trasportata all’ospedale Gaetano Pini.