Duomo, Esselunga adotta la Guglia della Madonnina a un anno dalla morte di Caprotti

La Guglia Maggiore del Duomo, quella che ospita la Madonnina, è stata adottata da Esselunga nell'ambito del progetto che si chiama proprio "adotta una Guglia", con cui la Veneranda Fabbrica raccoglie donazioni da parte di privati per sostenere la manutenzione e i restauri della Cattedrale.

La targa con cui viene sancita l'adozione cita, e non poteva essere altrimenti, lo storico fondatore e patron di Esselunga Bernardo Caprotti, scomparso il 30 settembre 2016, un anno fa. Di Caprotti è noto l'amore per l'arte e anche per Milano. Aveva per esempio contribuito economicamente al restauro del pavimento della chiesa di San Giuseppe, in via Verdi, quella che poi ha ospitato i funerali dell'imprenditore.

Ora la Veneranda Fabbrica (che ha ringraziato il gruppo Esselunga per il contributo) spera che questo possa servire da esempio per tanti che vorranno, anche loro, "adottare" una delle Guglie del Duomo. Che, in tutto, sono 135.