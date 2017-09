Si finge prete per visitare il Duomo: 19enne denunciato

Voleva entrare nella zona del Duomo di Milano riservata al clero ed ai fedeli, e lo ha fatto travestendosi da prete. E' successo lunedì 4 settembre, nel pomeriggio. Si tratta di un 19enne residente in provincia di Varese, che ha raccontato diverse bugie parlando con alcune suore presenti in cattedrale.

In particolare, ha raccontato diverse versioni di sé stesso: ora un seminarista di un monastero del Sud d'Italia, ora un prete ortodosso. Quest'ultima storia è stata "smontata" rapidamente, visto che l'abito da lui indossato non era quello di un sacerdote dell'Ortodossia.

Di lui si sono occupati gli agenti di polizia e i militari dell'esercito presenti in Duomo. C'è stata anche una certa preoccupazione per la situazione generata, visto l'allarme terrorismo acuitosi negli ultimi tempi. Ma non si trattava, per fortuna, di un estremista, bensì di un ragazzo che aveva pensato di visitare anche le parti della cattedrale non accessibili ai turisti paganti.

Il giovane aveva acquistato l'abito da prete - al costo di circa 70 euro - poco prima nella zona del centro di Milano, in un negozio specializzato. E gli è stato sequestrato, mentre lui è stato denunciato per procurato allarme, truffa e usurpazione di titoli.