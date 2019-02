Addetta consolare derubata: via tessera del ministero italiano e passaporto diplomatico

Un'addetta consolare del consolato libico, una donna di cinquantaquattro anni, ha denunciato ai carabinieri di essere stata derubata mercoledì pomeriggio mentre passeggiava in via Torino, in pieno centro città.

Verso le 17.20, un ladro - che lei stessa non è riuscita a vedere - le ha infilato le mani nelle borsa e le ha portato via il portafogli. All'interno, stando a quanto raccontato dalla vittima, c'erano il suo passaporto diplomatico, la tessera rilasciata dal ministero italiano degli Affari esteri, un bancomat e 450 euro in contanti.

Il furto è stato denunciato nella tarda mattinata di giovedì ai carabinieri della stazione di Milano Duomo, che adesso indagano.