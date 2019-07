Furto in casa in via Mazzini: mentre è fuori le svaligiano l'appartamento

Si era allontanata da casa, nella centralissima via Mazzini, per tutto il pomeriggio. Quando è rientrata, dopo le nove e mezza di sera, ha scoperto che qualcuno si era introdotto nell'appartamento e l'aveva derubata. Così alla proprietaria (una donna di origini saudite di 28 anni) non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell'ordine.

In via Mazzini è arrivata la polizia. Gli agenti hanno constatato che la porta di casa non presentava alcun segno di effrazione. All'interno regnava il disordine, segno che i ladri avevano rovistato un po' dappertutto, mettendo in parte a soqquadro oggetti e vestiti.

E all'appello mancavano vari accessori d'abbigliamento come borse e scarpe, così come l'Iphone 6s della ragazza. Il valore complessivo dell'ammanco non è stato ancora quantificato e alla 28enne non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Ora la polizia è al lavoro per trovare la refurtiva e i responsabili del furto.