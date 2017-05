E' in centro per vedere il Giro d'Italia: in tre gli rubano il portafogli

Era in centro a Milano per vedere l'arrivo del centesimo Giro d'Italia, nel pomeriggio di domenica 28 maggio, ed invece è rimasto vittima di un borseggio in una "strettoia" pedonale nei pressi di via San Paolo all'altezza di piazza Liberty, mentre camminava tranquillamente. Lui, un italiano di 67 anni, non si è accorto di nulla: tre individui lo avevano "agganciato" e aggirato, rubandogli il portafogli.

Ha visto tutto, invece, un agente della squadra mobile di Milano libero dal servizio, anche lui in centro per vedere la Maglia Rosa: il poliziotto è intervenuto prontamente, bloccando i tre ladri e recuperando il portafogli.

Agli arresti sono finiti una minorenne ed un 22enne, mentre un terzo minorenne è stato soltanto denunciato. Tutti e tre dimorano nell'accampamento di rom nei pressi di Cascina Gobba.