Vestiti per 400 euro, tenta maxi furto da Gap

Ha tentato di rubare all'interno del negozio Gap di corso Vittorio Emanuele, nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, ma è stato sorpreso e alla fine arrestato con l'accusa di furto aggravato.

E' successo poco dopo le sei di pomeriggio. Protagonista un 35enne ucraino con alcuni precedenti per rapina e furto: è irregolare in Italia. Aveva con sé una borsa schermata nella quale ha inserito diversi capi d'abbigliamento mentre girava per il negozio. Gli addetti alla sorveglianza lo hanno notato e hanno aspettato che superasse le barriere antitaccheggio, poi lo hanno bloccato.

All'interno della borsa, abbigliamento per un valore complessivo di circa 400 euro. Gli addetti hanno chiamato la polizia, che ha arrestato il 35enne.