Milano, rubano il portafogli con 445 mila yen a turista giapponese: arrestate

Hanno avvicinato una turista giapponese, dopo averla evidentemente "adocchiata", e le hanno rubato senza che lei se ne accorgesse il portafogli decisamente "pingue", ma sono state viste dagli agenti della Polmetro che erano di pattuglia in zona. E che hanno restituito il maltolto alla vittima, arrestandole.

E' successo nel pomeriggio di venerdì 5 luglio in via Passarella, dietro a corso Vittorio Emanuele. Protagoniste due bosniache di 36 e 20 anni, entrambe in stato di gravidanza ed entrambe con precedenti simili. Le due donne hanno avvicinato una turista di 51 anni del Giappone.

Con un rapido movimento le hanno sottratto il portafogli. Ma una pattuglia della Polmetro nelle vicinanze ha visto la scena e ha bloccato le ladre, che sono state poi arrestate. Il portafogli, restituito alla proprietaria, conteneva 445 mila yen, corrispondenti a circa 3.600 euro.

Un altro furto sventato a Cadorna

Sempre nel pomeriggio di venerdì, questa volta all'interno della stazione del metrò di Cadorna, la Polmetro ha arrestato un'altra persona: una bosniaca di 21 anni al sesto mese di gravidanza. Stavolta la vittima del furto è una canadese di 65 anni a cui, nella confusione del metrò, la 21enne ha sottratto il portafogli. La vittima però se n'è accorta e ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza di Atm che hanno bloccato la ladra. Il portafogli conteneva 400 euro, restituiti alla canadese. La Polmetro, arrivata in seguito, ha arrestato la 21enne.