Cerca di rubare un Iphone sul tavolino del ristorante: denunciata

Insieme ad altre tre complici ha tentato di mettere in atto un rodato piano per rubare all'interno dei ristoranti: le quattro donne hanno appoggiato fogli ai tavoli, con scritte frasi di richiesta di elemosina, e poi sono passate a ritirarli, tavolo per tavolo. Ma una di loro, adocchiato l'Iphone X di un cliente, ha tentato di prenderlo insieme al suo foglio.

Il proprietario dello smartphone se n'è accorto ed è riuscito a bloccare la donna, mentre il titolare del locale (una piadineria nella centralissima Galleria De Cristoforis) ha chiamato il 112.

Gli agenti sono arrivati sul posto verso l'una e mezza di pomeriggio del 27 dicembre e hanno preso in consegna la donna, che non aveva con sé i documenti. Dall'esame osseo si è rilevata l'età di 16 anni e mezzo: è stata denunciata per tentato furto.