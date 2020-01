Milano, furto in un ufficio in pieno centro durante la pausa pranzo: Ipad e cellulari per 5 mila euro

Si sono introdotti in un ufficio in pieno centro, a Milano, e hanno razziato quello che hanno trovato sfruttando un momento - la pausa pranzo - in cui non c'era nessuno. E' successo martedì 21 gennaio.

Sono rimasti ignoti i malfattori - imprecisato anche il numero - che hanno agito in via Manzoni al civico 5: secondo quanto riferisce la polizia milanese, il furto è stato scoperto al rientro dei dipendenti dal pranzo all'esterno dell'edificio. La porta era socchiusa ma non presentava alcun segno di danneggiamento.

Furto da 5 mila euro

Stando ad un primo inventario, è stata rubata merce per circa 5 mila euro di valore. Tra gli oggetti che i ladri hanno portato via, prevalentemente elettronici ed informatici, un Ipad e alcuni cellulari. La questura di Milano ora indaga per risalire ai responsabili del colpo.