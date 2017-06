Milano, un “murale 3d” speciale in Duomo

“Prospettive nuove” in piazza Duomo a Milano. Venerdì pomeriggio, proprio ai piedi della Cattedrale, è stata infatti presentata la campagna della casa farmaceutica Novartis per sensibilizzare e informare i cittadini sulle maculopatie, le malattie che colpiscono la vista e possono portare alla cecità.

Sul sagrato del Duomo è stata svelata l’opera 3d firmata dallo street artist “Cuboliquido”, che incarna alla perfezione lo spirito di “Prospettive nuove”.

“L’installazione, una grande e sorprendente immagine - spiega Novartis -, osservata da angolazioni differenti restituirà all’occhio una visione distorta e poco comprensibile, come quella con cui sono costretti a misurarsi i pazienti affetti da maculopatie”.

“Ma - ed è proprio questa la ‘magia’ dell’opera -, guardata dal giusto punto di osservazione mostrerà un magnifico paesaggio in 3D e un percorso lineare e positivo: simbolicamente, le #ProspettiveNuove per combattere la cecità evitabile dovuta alle maculopatie”.

Venerdì l’opera sarà sistemata in Duomo, mentre da sabato fino al 21 giugno sarà in Darsena. L’invito di Novartis è a scattarsi un selfie con l’opera per poi condividerla sui social con l’hashtag #ProspettiveNuove perché “più numerosi saremo, più aiuteremo i pazienti a ritrovare fiducia nel loro futuro e nel cammino da percorrere”.