«La pelle, un look letale»: Kris Reichert e due modelle contro le Case di Moda

«La pelle: un look letale» e «non indosserei pelle animale manco morta»: sono i cartelli esposti in piazza del Duomo, a Milano, dalla Peta (People for the Ethical Treatments of Animals), mercoledì 20 settembre, in occasione dell'inizio della Fashion Week dedicata alle collezioni femminili primavera/estate 2018.

In Duomo Kristen Reichert, che insieme a Kristen Grove conduce trasmissioni radiofoniche con il nome Kris & Kris, e altre due modelle che si sono anche truccate il volto e il collo con l'immagine di scheletri per simboleggiare la morte degli animali a causa dello sfruttamento dell'uomo.

La Reichert ha poi pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram, scrivendo: «con PetaUk e Peta in #piazzaduomo #milano dando un messaggio forte e chiaro contro l'uso della pelle! Ho scritto, condotto e prodotto una serie web che si chiama "Save the Animals". Dopo aver girato la puntata sull'industria della pelle, non la indosserò MAI più!».