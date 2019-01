Punta il taglierino a una farmacista: lei urla e lui si spaventa e scappa

E' entrato in farmacia con l'intenzione di compiere una rapina ma poi si è spaventato perché la farmacista si è messa a gridare, ed è scappato riuscendo a fare perdere le sue tracce.

E' successo in via Torino, pieno centro di Milano, poco dopo le sette e mezza di sabato pomeriggio. L'uomo - dall'apparente età di 25-30 anni, con volto coperto da uno scaldacollo - è entrato nella farmacia e ha mostrato un taglierino, minacciando per farsi dare l'incasso. Quando però la farmacista ha reagito gridando, lui è scappato fuori senza prendere niente e, di corsa, ha preso via dei Piatti.

Nel frattempo alcuni passanti - vista la scena - hanno fermato una volante della polizia di passaggio per chiedere aiuto. Gli agenti hanno perlustrato la zona senza però rintracciare il fuggitivo.

Poco dopo, in via Crescenzago, un episodio simile: un uomo, un po' più grande e sempre a volto scoperto, ha puntato la pistola al farmacista e si è fatto consegnare l'incasso.