Litiga con un conoscente in strada: le strappa la borsa e scappa

Stava facendo una passeggiata, a mezzanotte, con un suo conoscente in centro, in via Mozart: ad un certo punto la coppia ha iniziato a litigare e lui l'ha spintonata, le ha strappato la borsa ed è scappato via.

Alla donna, un'italiana di 41 anni, non è rimasto altro da fare per chiamare la polizia. Agli agenti, intervenuti sul posto, è parsa in stato di ebbrezza e non ha saputo indicare con precisione le generalità del suo conoscente, di cui non v'era alcuna traccia in giro.

La donna ha rifiutato il soccorso medico. Del rapinatore nessuna traccia.