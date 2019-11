Mega rissa in pieno centro fuori dal McDonald's: in 30 si lanciano sedie e bottiglie in piazza

Una rissa forsennata è scoppiata in piazza dei Mercanti nel tardo pomeriggio di venerdì 15 novembre. Una trentina i coinvolti, tutti giovani di origine nordafricana, stando alle segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112 da diversi passanti. Sul posto sono intervenuti, intonro alle sei e venti, i carabinieri della Pmz della Compagnia Duomo.

I militari, giunti in piazza, hanno iniziato le ricerche dei partecipanti alla scazzottata, riuscendo a individuarne e identificarne tre: si tratta di un 18enne e due 17enni, tutti di origine tunisina. Secondo le testimonianze, i giovani si sarebbero affrontati prima con gli insulti e gli spintoni, poi anche lanciandosi bottiglie e sedie fuori dal McDonald's di piazza del Duomo, che in piazza dei Mercanti ha una uscita secondaria.

Tre denunciati per rissa

I tre fermati, che sono stati poi denunciati per rissa, sono stati accompagnati dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde. Il più serio è il maggiorenne, dimesso con otto giorni di prognosi per una ferita alla regione parietale destra.