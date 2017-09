Fashion Week: piazza Scala diventa un giardino per la sostenibilità ambientale

Piazza della Scala è stata transennata per la Fashion Week: e non solo, ma - per promuovere la sostenibilità e uno stile di vita rispettoso dell'ambiente - si è trasformata in un "green carpet". In altre parole, è diventata un giardino in vista del "Green Carpet Fashion Awards" previsto per domenica 24 settembre al Teatro alla Scala, sul modello delle premiazioni degli Oscar.

Si tratta di una manifestazione promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana per promuovere il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità nel mondo della moda. L'invito ai designer emergenti è quello di realizzare look che esaltino la manifattura del Made in Italy nel pieno rispetto dei valori sociali e ambientali.

Sono previsti premi sia per gli aspiranti designer (sono già stati selezionati i cinque finalisti) sia per gli stilisti e le imprese.

La piazza è stata allestita con alberi e piante, trasformata in un giardino urbano vero e proprio.