Ecco la mega sigaretta in Piazza della Scala

Giovedì 31 maggio sarà la giornata mondiale senza tabacco e la Fondazione Umberto Veronesi è tornata in piazza della Scala a Milano con il sigarettone della campagna "Spegni l'Ultima" e la mostra sui danni del fumo al corpo umano ("Cosa succede al tuo corpo quando fumi?"), che sarà visitabile assieme a un divulgatore scientifico. I divulgatori scientifici della Fondazione, inoltre, hanno organizzato un tour itinerante di laboratori interattivi nelle scuole secondarie di secondo grado di Milano sui danni provocati dal fumo e su come lo stesso crei dipendenza.

Il 31 maggio, dalle 10 alle 16, i fumatori potranno sottoporsi a una spirometria gratuita per verificare lo stato di salute dei loro polmoni. All'esame si sottorranno anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e diversi assessori della giunta comunale.

Le attività rientrano nell'ambito di No Smoking Be Happy, un progetto che si articola in diverse attività. L'obiettivo, spiega la Fondazione, è uno solo: "Prevenire l’iniziazione al fumo, favorire un maggiore orientamento ai servizi disponibili per la disassuefazione dal vizio, educare alla tutela della propria salute".