Milano, sigaretta gigante in piazza della Scala

La sigaretta è gigante, enorme. Ma spenta. Perché il messaggio è “No smoking, be happy”.

Sono partite lunedì, proprio al grido di “Non fumate, siate felici”, le iniziative della Fondazione Veronesi in vista della giornata mondiale contro il fumo che si terrà mercoledì 31 maggio.

Così, in mattinata, in piazza della Scala, è apparsa una sigaretta gigante, naturalmente spenta, affiancata da alcuni pannelli - dal titolo “Come sta il tuo corpo quando fumi?” - che spiegano gli effetti devastanti delle sigarette sull’organismo.

Le due installazioni - lanciate dall’hashtag #spegnilultima - saranno in piazza della Scala da lunedì a mercoledì e proprio il 31 maggio - a partire dalle 11 - un medico del centro antifumo del Policlinico sarà presente davanti al teatro per un test della spirometria gratuito per chiunque voglia farlo.

Gli obiettivi - spiega la Fondazione Veronesi - sono “prevenire l’iniziazione al fumo, favorire un maggiore orientamento ai servizi disponibili per la disassuefazione dal vizio, educare alla tutela della propria salute”.