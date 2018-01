Milano, spaccata in centro: i ladri "della Fiesta" si lanciano con l'auto nel negozio, via i telefoni

Ladri in azione in pieno centro a Milano. Martedì notte, verso le due, una banda di uomini - tutti a volto coperto e ancora ignoti - ha infatti saccheggiato un negozio di telefonia, il "3 Store", in via Torino 61, a due passi da piazza Duomo.

I malviventi, secondo quanto finora ricostruito dalla Questura, si sono letteralmente lanciati nel locale a bordo di una Ford Fiesta, con ogni probabilità rubata. Dopo aver sfondato la vetrata con l'auto, i ladri hanno preso venti cellulari e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Soltanto pochi giorni fa, gli agenti erano riusciti a fermare dopo un inseguimento terminato in via Bolla quattro giovanissimi ritenuti responsabili di due spaccate avvenute con un copione praticamente identico durante la notte del 30 dicembre.

Quel giorno, i ladri - anche loro a bordo di una Ford Fiesta rubata - avevano sfondato l'ingresso di due negozi di telefonia di via Volvinio e via Montecatini ed erano scappati col bottino. Ad entrare in azione, avevano accertato i poliziotti, erano stati un quattordicenne - che era alla guida della macchina - e tre tredicenni, che proprio per la loro età non erano stati accusati di nessun reato.

L'8 gennaio notte, invece, a finire nel mirino dei rapinatori - anche in questo caso modus operandi praticamente identico - era stato un negozio di viale Cassala. I ladri, sempre quattro e sempre a bordo di una Ford Fiesta, avevano rubato diecimila euro in cellulari ed erano fuggiti.

