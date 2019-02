Studente perde il portafogli con i soldi per l'affitto: anziano lo trova e glielo fa riavere

Ha perso il portafogli con i soldi in contanti dentro. Ma, per fortuna, dietro di lui c'era un uomo onesto.

Un signore milanese di settanta anni, residente in zona Baggio, ha trovato verso le 20 di martedì sera 400 euro a terra in piazza Duomo. L'anziano ha raccolto il portafogli e lo ha subito consegnato agli agenti della polizia locale in servizio sotto la Cattedrale. I ghisa, dai documenti, sono riusciti a risalire a un giovane residente a Formia, che però si è trasferito sotto la Madonnina per studiare.

Grazie alla collaborazione con la polizia del paese in provincia di Latina, i vigili sono riusciti dopo un'ora a contattare il giovane, a cui hanno subito riconsegnato tutto. Quei soldi, ha spiegato il ragazzo, gli servivano per pagare l'affitto.