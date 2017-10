Funzionaria di Banca Intesa si getta nel vuoto e muore: il dramma in piazza San Paolo

Una funzionaria della banca Intesa si è tolta la vita gettandosi dalla sede dell'istituto di credito di Piazza San Paolo a Milano. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 12 ottobre: intorno alle 11.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni della 49enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Per la donna non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano, sul posto con gli agenti della polizia locale.