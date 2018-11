Milano, paura in piazza Duomo: uomo armato di coltello urla e minaccia i passanti, fermato

Pomeriggio di paura quello di lunedì in piazza Duomo. L'allarme è scattato verso le 18.30, quando al 112 sono arrivate diverse richieste di intervento per la presenza in strada di una persona armata di coltello, che urlava frasi sconnesse e minacciava i passanti.

A fermare il folle è stata la polizia locale, che lo ha rintracciato al civico 15 di corso Vittorio Emanuele, in quel momento molto affollato.

L'uomo - un giovane che ha riferito di essere senegalese, ma che non aveva con sé documenti - è stato bloccato e portato nell'ufficio centrale arresto e fermi dei ghisa. Al momento del fermo con sé non aveva più il coltello, che però è stato ritrovato dai vigili in un cestino poco lontano.

Si trattava di una classico coltello da cucina, con una lama di 12 centimetri: l'ipotesi è che l'uomo lo abbia rubato da un ristorante del centro prima di iniziare a urlare e minacciare tutti. Con ogni probabilità, il giovane sarà denunciato per il possesso dell'arma.