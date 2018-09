Milano, uomo ferito da un drone in Duomo

Paura venerdì pomeriggio in centro. A far scattare l'allarme tra i cittadini - in tanti, spaventati, hanno chiesto aiuto alla Locale - è stato un drone che verso le 13.45 ha iniziato a sorvolare il Duomo.

A farne le spese è stato un signore di 69 anni che in quel momento era in piazza e che è stato colpito al volto dal piccolo "elicottero" mentre la proprietaria cercava di farlo atterrare. Il 69enne, soccorso da un'ambulanza, è poi stato trasportato all'ospedale Policlinico per essere medicato al volto.

La "guidatrice" - una turista americana di trentuno anni, identificata dagli agenti - è stata invece denunciata per lesioni e multata per violazione al regolamento Enac e al codice della navigazione, che vietano il sorvolo senza le necessarie autorizzazioni. Il drone è stato sequestrato dagli stessi ghisa.

La stessa sorte lo scorso anno era toccata a un brasiliano di trentotto anni, fermato mentre faceva volare un drone in Duomo. Fermato dai vigili, si era giustificato dicendo di essere un giornalista, ma era stato comunque denunciato.