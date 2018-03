Milano, gira in piazza Duomo con una pistola in pugno: 46enne denunciato, panico tra la folla

Se n'è andato in giro per piazza Duomo con una pistola in mano. Ha passeggiato a lungo sotto la Cattedrale spostando l'arma da una mano all'altra, sotto gli occhi di numerosissimi testimoni. Quegli stessi testimoni che hanno letteralmente subissato di telefonate il 112 per segnalare "una persona armata in strada", che alla fine è stata bloccata.

Un uomo di quarantasei anni - un cittadino senegalese regolare in Italia e con qualche piccolo precedente - è stato denunciato domenica pomeriggio dai carabinieri per il reato di "porto di armi e oggetti atti ad offendere". A fermarlo, alle 15.35 in punto, sono stati due militari - anche loro allertati dai passanti -, che lo hanno trovato seduto su una staccionata difronte alla fermata dei taxi.

Poco prima, stando a quanto poi ricostruito dai carabinieri, il 46enne aveva percorso via Mazzini e piazza Duomo armeggiando con una pistola. L'arma - una riproduzione fedele e senza tappo rosso di una Beretta 9 millimetri - è stata trovata in un zainetto che l'uomo aveva con sé. Lui stesso, ascoltato dai militari, non ha saputo fornire spiegazioni del suo gesto.