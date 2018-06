Ladre insospettabili: colpivano in appartamenti in centro, anche a casa del sindaco Sala

Erano assolutamente insospettabili. Vestite di tutto punto, con abiti alla moda e di marca, costosi, non davano nell'occhio e riuscivano così a svaligiare appartamenti scegliendoli nel centro di Milano.

Alle porte della città, invece, era situato il loro "covo", che i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno definito un "vero supermarket di brand del lusso". Gli agenti, nell'irruzione, hanno recuperato moltissimi accessori, borse, foulard e pellicce.

Le donne sono state arrestate. Sono tra l'altro le responsabili del furto nell'abitazione del sindaco Giuseppe Sala, in zona Brera, mentre questi era in Liguria per il weekend, verso fine maggio. La refurtiva era stata di un Rolex, alcuni gioielli e una macchina fotografica.

Le indagini hanno preso una svolta con l'identificazione, attraverso una impronta, di Gina Beltrame, classe 1999, tedesca residente a Varese ma di fatto senza fissa dimora. La polizia è arrivata al "covo" (una villetta di Bollate) fermando alcune ragazze di origine rom in corso di Porta Vittoria, il 2 giugno. Nella villetta gli agenti hanno trovato la stessa Beltrame e poi Claudia Ristevski, romana del 1998, e una sedicente tredicenne francese, ma gli esami radiografici le hanno attribuito 16 anni.

Le donne sono accusate di furto pluriaggravato in abitazione e ricettazione. Secondo la polizia, prima del colpo a casa del sindaco di Milano avrebbero tentato altri furti, senza successo.