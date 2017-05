Gang di giovanissimi beccati a scassinare la saracinesca di un bar in centro a Milano

Quattro ragazzini italiani sono stati bloccati dalla polizia mentre erano intenti a forzare la saracinesca di un bar in via Passarella, a Milano. E' successo durante la notte tra lunedì e martedì, attorno alle tre.

Due dei quattro - di diciannove e diciotto anni - sono stati arrestati in flagranza perché 'beccati' proprio con gli arnesi in mano. Gli altri due, un diciassettenne e un sedicenne, sono stati solo denunciati perché facevano da palo. L'accusa nei loro confronti è quella di tentato furto pluriaggravato in concorso.

Gli agenti hanno bloccato la gang - tre dei fermati avevano precedenti penali - prima che questi riuscissero a fuggire grazie ad una segnalazione di un residente della zona.