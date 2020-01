Fruga nella borsa di una turista e le ruba 2mila euro: arrestata dalla polizia in centro a Milano

Un'azione fulminea durata una manciata di secondi. Pensava di farla franca e scappare circa 2mila euro tra le mani, ma per lei sono scattate le manette. È successo in pieno centro a Milano dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato in corso Vittorio Emanuele una bulgara di 45 anni per furto.

Tutto è accaduto intorno alle 17.50 all'esterno del negozio di Tezenis: la ladra si è avvicinata a una turista saudita di 45 anni e in pochi attimi ha messo me mani nella sua borsa ed estratto il portafogli con 1.940 euro in banconote. Azione che non è sfuggita agli agenti della squadra mobile della questura che l'hanno braccata e arrestata.