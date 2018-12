Furto allo showroom di lusso: rubati cuscini e coperte di volpe per 34 mila euro

Maxi furto nella notte tra sabato e domenica in uno show room di arredamento di lusso in via Durini 11 a Milano. I ladri - al momento ignoti - hanno portato via merce per un valore di 34.600 euro.

La denuncia è stata presentata alla caserma dei carabinieri alle quattro di pomeriggio di domenica da un 33enne impiegato del negozio, uno dei leader nel suo settore nel mondo con produzione e sede a Forlì e dieci showroom tra cui due a Milano (è presente anche in via Montenapoleone).

Secondo quanto spiegato, all'apertura mattutina i dipendenti si sono trovati con la saracinesca divelta e la porta forzata. I ladri hanno rubato quello che hanno trovato in vetrina: coperte e cuscini a marchio Fendi Home, realizzati in pelliccia di volpe. Pezzi pregiati che insieme totalizzano, appunto, 34.600 euro. Il negozio, da quel che si è saputo, è assicurato.

Ora i carabinieri sono al lavoro per dare un volto e, magari, un'identità ai responsabili del furto. In particolare stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona di via Durini.