Rapiscono un gatto durante un raid vandalico: torna a casa da solo dopo 13 giorni

E' finita bene la vicenda di un gatto che, dopo 13 giorni, ha ritrovato da solo la strada per casa sua. Era stato rapito, sì, proprio rapito, sabato 21 luglio in centro a Milano, in via Gian Giacomo Mora. Non era, forse, l'obiettivo principale degli autori di un "raid" vandalico, all'alba, effettuato da tre giovanissimi che avevano scavalcato il cancello e, in cortile, avevano danneggiato l'androne e poi avevano afferrato Tappo, il gatto appunto, e l'avevano portato via.

Un gesto assolutamente dimostrativo, molto probabilmente, anche perché è probabile che, se non immediatamente, il gatto sia stato comunque liberato poco dopo. E' probabile infatti - riferisce Valtolina sul Corriere - che Tappo abbia assaporato un po' di vita randagia dalle parti di via Torino, prima di decidersi a fare ritorno a casa.

Il suo proprietario aveva diffuso la voce, ma nessuno aveva notizia del micio. Finché dopo 13 giorni eccolo ricomparire davanti alla custode del palazzo in cui abita. Dalle prime informazioni sembra che stia bene.

Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso tutta la scena. Uno dei tre ragazzini (di età apparente massimo 16 anni) danneggia le cassette della posta nell'androne del palazzo, poi vede il gatto e lo afferra. I giovani giocano con lui ed escono dal cortile, poi però ritornano di nuovo a caccia di Tappo. Un po' a fatica riescono a portarlo definitivamente fuori.

Il proprietario ha affisso cartelli nel quartiere con la fotografia del suo micio e il rapimento è stata l'occasione, nelle vie tra il Carrobbio e le Colonne, per sfogarsi: pare che le bande di adolescenti impazzino indisturbate, tra cassonetti bruciati, spaccio di cocaina alla luce del sole, schiamazzi vari e giri infiniti di "chupiti".