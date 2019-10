La polizia locale di Milano festeggia 159 anni, Beppe Sala dà il benvenuto a 44 nuovi ghisa

Quattordici donne, trenta uomini. Sono quarantaquattro i nuovi 'ghisa' che hanno prestato giuramento in piazza Duomo nella mattinata di venerdì 4 ottobre in occasione della celebrazione del 159esimo anniversario dalla fondazione del corpo di polizia locale. Alla cerimonia erano presenti il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il comandante del corpo Marco Ciacci.

Il sindaco Sala: "Milano è una città sana che si prende cura dei più deboli".

"La sicurezza è a fondamento della vita civile: senza sicurezza, senza rispetto per le regole, senza controlli, anche in una città dinamica come Milano, non ci può essere vero sviluppo sociale, economico, culturale — ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala durante il discorso tenuto in piazza Duomo —. I progetti e le politiche più avanzate messe in campo dall’amministrazione e da tutte le istituzioni hanno bisogno di ribadire che Milano è una città sana, che si prende cura delle persone e dei luoghi, dove tutti lavoriamo perché sia tutelato e difeso chi lavora, chi produce ricchezza, chi è più debole – ha continuato il primo cittadino -. È una collaborazione interistituzionale che, ci tengo a sottolinearlo, non è scontata e dà a una grande città come Milano la possibilità di affrontare sfide sempre più ambiziose".

Lamorgese: "Impegno per cambiare la legge sulla Locale"

Il Ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha dichiarato che il governo si impegnerà per rivedere la legge sull'ordinamento delle polizie locali per armonizzare le funzioni con quelle delle forze dell'ordine statali per garantire, tutti assieme, l'ordine e la sicurezza pubblica: "C’è già una proposta all’esame del Parlamento e su quello ci impegneremo, sia il Governo nella sua interezza sia io come ministro dell’Interno".

"L’obiettivo — ha dichiarato l'ex prefetto di Milano — è approdare ad un processo di armonizzazione delle funzioni della polizia locale con la competenza statale per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica attraverso l’articolato sistema delle forze dell’ordine - aveva dichiarato poc’anzi dal palco Lamorgese -. Sono consapevole delle difficoltà e delle criticità lavorative che affrontano ogni giorno i componenti della polizia locale e per le quali esistono diverse aspettative".