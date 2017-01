Animalisti contro McDonald's: il blitz al fast food e al cinema Odeon

Protesta degli animalisti, nella serata di sabato 14 gennaio, in centro a Milano.

Protagonista il movimento "Iene vegane": diversi militanti si sono dati appuntamento davanti al cinema Odeon di via Santa Radegonda, dove è in proiezione "The founder", lungometraggio sulla storia di Ray Kroc, l'imprenditore che ha lanciato la catena di fast food McDonald's. E poi un altro presidio, questa volta proprio al McDonald's di piazza del Duomo.

Su Facebook il movimento definisce Kroc "uno dei più grandi distruttori del pianeta e della vita". I militanti, sia davanti all'Odeon sia davanti al fast food, hanno esposto cartelli per dissuadere gli spettatori e i consumatori dal continuare a mangiare carne.

Le "Iene vegane" tornano in centro, in piazza San Carlo, dallle quattro alle sette di pomeriggio di domenica 15 gennaio.