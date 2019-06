Milano centro: incendiato il Cavallo di Leonardo di Marras

Vandali in azione in centro storico, a Milano, nella notte tra lunedì e martedì. La "vittima" dell'incursione è la copia del Cavallo di Leonardo attualmente esposta in Galleria del Corso e realizzata dallo stilista sardo Antonio Marras. L'opera è stata incendiata da ignoti.

Le fiamme sono state spente da un vigilante che, accòrtosi del fatto, ha utilizzato due estintori recuperati da un negozio adiacente, come ha lui stesso raccontato in un momento successivo; poi sono arrivati sul posto i vigili del fuoco.

Il cavallo è una delle 13 riproduzioni realizzate ed esposte in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo. In un primo tempo, durante il Fuori Salone 2019, le 13 riproduzioni erano state esposte all'Ippodromo, accanto all'originale, e poi sono state collocate in vari punti della città.