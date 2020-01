Incidente in centro, moto travolta in centro dal Suv pirata: inseguito e fermato dalla Locale

Due giovani di 26 anni in ospedale, il conducente di un suv denunciato per fuga e omissione di soccorso. È il bilancio di un incidente tra una moto e uno fuoristrada avvenuto in via Torino a Milano (pieno centro città) nella notte tra sabato e domenica 12 gennaio.

Tutto è accaduto un attimo dopo la 1.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, l'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Milano ma secondo una prima ricostruzione sembra che la moto sia finita a terra dopo una collisione con un suv.

I due giovani a bordo del mezzo a due ruote, un ragazzo e una ragazza, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati all'ospedale Fatebenefratelli per alcune contusioni, secondo quanto trapelato le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Il conducente del suv — come riferito a MilanoToday dal comando di Piazza Beccaria — è stato inseguito dai ghisa e fermato poco distante dal luogo dell'incidente. Per lui è scattata una denuncia.