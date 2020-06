Milano, perde il controllo della bici tra pavé e binari del tram: cade e si rompe una caviglia

Ha perso il controllo della bici tra pavé e binari del tram: è finita a terra e si è rotta una caviglia. È successo in via Pietro Rubens nella mattinata di mercoledì 10 giugno; protagonista (suo malgrado) dell'incidente: una donna di 41 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 9.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della donna sono subito apparse serie tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo.



La donna, soccorsa dai sanitari, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del Pini. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato la frattura della caviglia sinistra. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.