La boutique di Luisa Spagnoli in Galleria diventa una bottega storica di Milano

È diventata una bottega storica di Milano la boutique di Luisa Spagnoli in Galleria Vittorio Emanuele. Palazzo Marino, nella giornata di lunedì 21 ottobre, ha insignito il negozio del titolo destinato a tutte le attività dal forte radicamento urbano.

L'atelier, due vetrine che affacciano sulla magnifica pavimentazione di mosaico Neorinascimentale, a un soffio dall’Ottagono, è aperta da oltre 50 anni, da quando è stata inaugurata il 21 maggio 1968. Recentemente rinnovato nei suoi interni, per rinfrescare spazi e arredamento, eccezion fatta per lo chandelier icona in cristallo di Murano dal design brevettato dalla Maison negli anni 50, divenuto elemento imprescindibile all’interno di tutte le boutique del marchio umbro.

"In tempi di globalizzazione e conseguente appiattimento delle identità, questo riconoscimento assume ancor più rilievo sottolineando come il passato possa continuare a vivere proiettandosi nel futuro senza esserne in alcun modo scalfito", si legge in una nota diramata dall'azienda.

Luisa Spagnoli: la storia del marchio

L'azienda nacque nel 1928 quando Luisa Spagnoli, imprenditrice umbra conosciuta anche per aver ideato il "bacio Perugina", fondò il marchio. Nicoletta, tuttavia, non vide decollare la sua società poiché morì nel 1935, suo figlio Mario proseguì il lavoro trasformando l'attività da impresa artigianale a industriale. La casa di moda decollò definitivamente con Lino Spagnoli, figlio di Mario, che a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta potenziò la produzione e aprì diversi negozi sia in Italia che all'estero. Attualmente l'azienda è nelle mani della quarta generazione ed è guidata da Nicoletta Spagnoli.