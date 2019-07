Turista si accascia a terra sulla terrazza del Duomo, imbragata e calata dai pompieri

Una turista di 46 anni è stata colta da malore mentre si trovava sulla terrazza del Duomo di Milano nel pomeriggio di venerdì 19 luglio e per soccorrerla, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale, sul posto con il nucleo Saf.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza; in un primo momento le condizioni della donna sembravano gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

La donna è stata imbragata e portata a terra dai vigili del fuoco del nucleo saf, ma fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde per accertamenti.