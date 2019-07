Milano, turista si accascia al suolo sulla terrazza del Duomo: salvato dai pompieri

Un turista di 71 anni si è accasciato al suolo mentre si trovava sulla terrazza del Duomo di Milano nel pomeriggio di sabato 27 luglio e per soccorrerla, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale, sul posto con il nucleo Saf.

L'allarme è scattato intorno alle 13.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni dell'anziano sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. L'uomo è stato imbragato e portato a terra dai vigili del fuoco del nucleo saf, ma fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per accertamenti.

Un caso simile si era registrato nel pomeriggio di venerdì 19 luglio, quando una turista di 46 anni, sempre sulle terrazze del Duomo, era stata colpita da un malore e accompagnata al pronto soccorso.