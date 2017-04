Maniaco si abbassa i pantaloni e si struscia contro una ragazzina in pieno centro

Sfruttava i piccoli assembramenti in centro, vicino agli artisti di strada, per "individuare" ragazze contro cui strusciarsi. Ma è stato sorpreso e arrestato dagli agenti della Polmetro, che stavano pattugliando corso Vittorio Emanuele nel pomeriggio del 20 aprile.

E' successo intorno alle quattro e venti. Il maniaco è un 52enne dell'Ecuador, regolare in Italia e con piccoli precedenti. Girava per il corso con uno zaino portato sul davanti, evidentemente per nascondere i suoi gesti. Gli agenti avevano notato il suo procedere in modo sospetto, come se appunto stesse cercando qualcosa. Ed effettivamente l'uomo si è avvicinato ad una ragazza australiana di 12 anni, a Milano per turismo, che insieme ai suoi genitori stava osservando un artista di strada.

Il 52enne si è messo proprio dietro alla ragazzina e ha iniziato a strusciarsi. Per un attimo si è anche abbassato i pantaloni, pensando di essere "protetto" alla vista dal suo zaino. Ma gli agenti lo tenevano d'occhio e lo hanno subito bloccato, arrestandolo per violenza sessuale in flagranza. Né la ragazza né i genitori si erano ancora accorti del gesto.